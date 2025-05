L'ASSE descend avec le sourire, une légende se fâche

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

La descente en Ligue 2 se profile pour l’AS Saint-Etienne, un échec qui ne semble pas traumatiser Larry Tanenbaum, le nouveau patron des Verts.

Le projet de Kilmer Sports à l’AS Saint-Etienne n’était sans doute pas de faire l’ascenseur en repartant en Ligue 2 dès la saison 2025-2026. Pourtant, cette relégation ne remet pas en cause le projet porté par Larry Tanenbaum, lequel avait expliqué il y a quelques semaines dans L’Equipe que cette descente n’était pas si grave pour le club forézien. « Ce serait un revers, mais cela ne changerait rien à notre projet » avait notamment lancé l’homme d’affaires canadien, qui détient l’ASSE avec son fonds Kilmer Sport depuis le rachat à Roland Romeyer et à Bernard Caïazzo. L’espoir a été de mise en début de saison, mais le mercato décevant et les résultats catastrophiques ont vite balayé l’optimisme des supporters stéphanois.

Jean-Michel Larqué dézingue Larry Tanenbaum

Ceux-ci peuvent légitimement se demander dans les mains de qui leur club est tombé selon Jean-Michel Larqué, révolté par la gestion actuelle de l’ASSE comme il l’a fait savoir sur RMC. « Depuis l’arrivée de ces vautours, est-ce que le football français s’est amélioré ? Je pense très très fort aux supporters, aux Magic Fans, aux Green Angels, quand ils entendent Larry Tanenbaum qui n'a pas une goutte de sang vert dans les veines, quand il dit qu'une descente en Ligue 2 ce n'est pas grave… C’est catastrophique » s’alarme la légende des Verts, qui faisait visiblement bien plus confiance aux anciens dirigeants de l’ASSE et qui se montre très pessimiste pour la suite des évènements.

Avant d’envisager la suite des évènements en deuxième division, les supporters stéphanois gardent cependant un mince espoir de maintien. Pour cela, il faudra faire carton plein lors des deux dernières journées de Ligue 1 face à Reims puis Toulouse tandis que dans le même temps, Le Havre fera face à un calendrier de la mort avec la réception de l’OM puis un déplacement à Strasbourg.