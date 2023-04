L'ASSE déjà vendue, la rumeur est relancée !

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Depuis la relégation de l'AS Saint-Étienne en Ligue 2, la vente du mythique club par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo était aux oubliettes. Mais à en croire Bernard Lions, non seulement le dossier est toujours d'actualité, mais il pourrait même rapidement se conclure positivement.

Depuis plusieurs années, l’ASSE est régulièrement mise en vente par ses deux actionnaires principaux, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Plusieurs fois, on a pensé que le deal était fait, mais cela n’a jamais été le cas, les deux hommes n’ayant visiblement pas la même détermination lorsqu’il s’agissait de concrétiser cette cession de leurs parts. Ajoutez à cela le covid, puis l’été dernier la brutale relégation en Ligue 2, et finalement le duo est resté aux commandes des Verts. Une situation qui a eu le don d’agacer très fort les supporters stéphanois, lesquels attendent depuis des mois que la page Romeyer-Caïazzo soit enfin tournée. Et cette fois, les choses pourraient aller dans leur sens, puisque ce lundi soir le quotidien sportif annonce que non seulement des négociations ont continué, mais qu’en plus la rumeur d’une cession déjà acquise circule autour de Geoffroy-Guichard.

L'ASSE en vente, le serpent de mer rejaillit

3️⃣3️⃣.0️⃣0️⃣8️⃣ mercis !



Le résultat n'a pas été à la hauteur de votre soutien, mais les Verts rebondiront avec vous 💚💪 pic.twitter.com/XYlxnRTS6j — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 22, 2023

Ne souhaitant pas devoir de nouveau emprunter de l’argent pour garder des ambitions sportives l'an prochain, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo seraient désormais sur la même longueur d’onde. Bien évidemment, compte tenu de la relégation des Verts en Ligue 1, le prix de la cession n’est plus du tout le même. Et la première offre venue d’Angleterre serait de 32 millions d’euros, tandis qu’un homme d’affaires français serait, lui, disposé à s’offrir l’AS Saint-Étienne pour 35 millions d’euros. Bernard Lions affirme que l’optimisme est de rigueur. « Un éventuel repreneur a été prévenu que sa candidature n'avait plus aucune chance d'aboutir au motif que le club était vendu. Il s'agit d'ailleurs du bruit que Caïazzo laisserait courir dans la coulisse. De son côté, Romeyer se montrerait moins affirmatif », explique le journaliste de L’Equipe. Cela n'est pas la première fois que l'imminence d'une vente de l'ASSE est annoncée, mais pour l'instant cela en est resté au stades des intentions. En attendant, Sainté a quasiment assuré son maintien en Ligue 2, ce qui peut rassurer un potentiel acheteur, même s'il devra réinjecter de l'argent pour espérer avoir un effectif permettant de remonter en Ligue 1.