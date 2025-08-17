L'ASSE craque pour son nouveau génie offensif

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Arrivé sur le tard à Saint-Etienne, Joshua Duffus n'a pas manqué ses débuts dans le Chaudron. L'attaquant anglo-jamaïcain a inscrit un superbe but et a pesé sur la défense de Rodez. De quoi faire oublier Lucas Stassin.

Jusqu'à samedi, l'AS Saint-Etienne avançait masquée concernant le poste d'attaquant. Si prolifique en Ligue 1 la saison dernière, Lucas Stassin ne veut pas rester chez les Verts au deuxième échelon du football français. Le Belge a fait son retour en compétition officielle samedi, disputant les 7 dernières minutes contre Rodez. Mais, ce ne fut pas un problème car son remplaçant a été au top. Arrivé de Brighton il y a quelques jours seulement, Joshua Duffus a régalé le public stéphanois. L'attaquant anglo-jamaïcain de 20 ans a ouvert le score contre le RAF d'un superbe lob. Globalement, il a été très performant en 45 minutes seulement.

Les supporters retiennent déjà le nom de Duffus

Comme l'évoque Le Progrès dans son compte-rendu du match, Joshua Duffus « n’a pas tardé à marquer de son empreinte » son passage chez les Verts. Le quotidien rhônalpin souligne qu'il aurait pu rentrer à la pause avec un triplé dans la besace. Il a fallu un gardien adverse de haut niveau pour l'en empêcher. Une performance d'autant plus remarquable qu'il « manquait de rythme » selon son entraîneur Eirik Horneland d’où son changement dès la mi-temps du match.

✨ Pour leur première titularisation en Vert, Joshua #Duffus 🇯🇲, le buteur, et João #Ferreira 🇵🇹, le passeur, ont offert le premier cri de joie de la saison au Chaudron.🌋 pic.twitter.com/GOJcsXEy03 — ASSE News 💚🇳🇴 (@ASSE_NewsOff) August 17, 2025

L'engouement était aussi réel chez les supporters stéphanois sur les réseaux sociaux. « Lui, il est bien parti pour nous régaler.... Très bien parti même... Joshua Duffus marque son 1er but dans sa nouvelle maison », « On a intérêt de monter en L1 pour le garder Duffus, parce que la y’a une sacrée pépite il a fait 45Min XXL, impressionnant, sans comparer mais dans le style et comportement on dirait du Erling Haaland, on va se régaler », pouvait-on notamment lire sur X. La preuve que la cellule de recrutement stéphanoise peut repérer de bons joueurs en Ligue 2 et que le poste d'attaquant est tombé à nouveau entre de bonnes mains.