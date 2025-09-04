L’ASSE craque, le Paris FC va réussir son coup

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Considéré comme un grand espoir de l’ASSE, Djylian N’Guessan a de fortes chances de quitter les Verts dans les prochains mois. Une aubaine pour le Paris FC, qui courtise l’attaquant de 17 ans.

Sous contrat avec l’AS Saint-Etienne jusqu’en juin 2027, Djylian N’Guessan n’a pas trouvé d’accord avec sa direction pour une prolongation. Les négociations se poursuivent entre toutes les parties mais selon les informations du site Peuple-Vert, « on se dirige peut-être vers une situation qui pourrait être similaire à Mathis Amougou parce que le joueur est en fin de contrat dans deux ans ». Autrement dit, l’ASSE ne prendra pas le risque de voir partir son avant-centre de 17 ans gratuitement et le placera sur la liste des transferts l’été prochain.

Djylian N’Guessan vers le Paris FC ?

Une aubaine pour le Paris FC. En effet, après s’être longuement intéressé à Lucas Stassin, le promu francilien est chaud sur un autre attaquant de l’ASSE, à savoir Djylian N’Guessan. Peu utilisé par Eirik Horneland depuis son arrivée, même en Ligue 2, l’attaquant prometteur des Verts est logiquement intéressé par le projet du PFC, avec la perspective de se développer dans un club de Ligue 1. « Comme souvent, c'est encore une fois compliqué avec l'entourage du joueur. Malheureusement, la prolongation est loin d'être actée. Ça avait déjà été très dur de le signer professionnel la saison dernière » ajoute Peuple Vert, pour qui le départ de Djylian N’Guessan est fort probable, que ce soit cet hiver ou l’été prochain.

👏 Un but de plus pour le meilleur buteur de l'Euro U17, Djylian N'Guessan ! 💚



À trente minutes de la fin de sa demi face à la Belgique, la France, emmenée aussi par Paul Eymard, se rapproche de la finale ! 🤞pic.twitter.com/qIdDHb18wv — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 29, 2025

En attendant, l’international français des U17 espère gratter un peu de temps de jeu en Ligue 2 avec l’ASSE lors de cette première partie de saison. Mais ce ne sera pas chose aisée au vu de la concurrence incarnée par Lucas Stassin ou encore Joshua Duffus, lesquels sont performants et ont la confiance d’Eirik Horneland. Un si faible temps de jeu n’incitera en tout cas pas le natif de Saint-Nazaire à prolonger à Saint-Etienne. Une véritable aubaine pour le Paris FC.