L’ASSE craint un énorme assaut allemand sur Stassin

Dans : ASSE.

Par Nathan Hanini

Malgré un mercato très agité, l’AS Saint-Etienne va vivre une fin de marché estival assez calme. Le club du Forez va simplement chercher à sécuriser Lucas Stassin. Une seule menace plane concernant l’attaquant belge. Après la vente de Nick Woltemade, Stuttgart pourrait passer à l’offensive.

C’est le dernier point d’interrogation de ce mercato du côté de Saint-Etienne. Kilmer semble en avoir terminé avec les folies de l’été. Après un effectif chamboulé, l’ASSE se tourne désormais vers la stabilité et le championnat. Les Verts ont débuté l'exercice de Ligue 2 de la bonne manière pour déjà prendre la tête au bout de trois journées. Seule crainte sur ce sprint final, la possible perte de Lucas Stassin. Pour rappel, le club du Forez veut conserver son attaquant et ne cédera qu’en cas d’offre mirobolante. Après avoir écarté bons nombres de prétendants, les Verts n’ont plus qu’une seule épée de Damoclès au-dessus de la tête, Stuttgart.

Nick Woltemade active Stuttgart et Saint-Etienne

❌ 🇧🇪 Lucas Stassin n’ira pas au Stade Rennais.



🔴⚫️ Les Bretons vont compléter l’arrivée de Conrad Harder dans les prochaines heures.



🤝 Un accord est tombé avec le Sporting CP et le joueur est attendu ce week-end en Bretagne. #mercato #SRFC pic.twitter.com/ryB9DlA3LM — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 28, 2025

Le club de Bundesliga a conclu la vente de Nick Woltemade. L’attaquant allemand de 23 ans s’est engagé avec Newcastle contre 90 millions d’euros cette semaine. Le buteur de Bundesliga va filer en Premier League et passera sa visite médicale ce vendredi. Les Souabes doivent désormais trouver un remplaçant avant la fermeture du mercato. Selon le média Peuple Vert, la capitale du Land de Bade-Wurtemberg a coché le nom de Lucas Stassin dans sa liste. L’attaquant belge plait à Stuttgart qui a désormais la surface financière pour faire un coup sur cette fin de mercato. Les dirigeants stéphanois restent cependant confiants quant à leur capacité à conserver le Belge pour cette saison. Kilmer veut que Stassin aide l’ASSE à retrouver la Ligue 1 et passer un nouveau cap. Le Belge aura à cœur de faire une belle saison afin de se donner les moyens de disputer la Coupe du monde avec les Diables Rouges l’été prochain.