L'ASSE craint d'être en Ligue 2 dans les prochaines heures

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

A cause des incidents survenus lors du derby face à l'Olympique Lyonnais, l'AS Saint-Etienne joue sa saison sur la décision définitive de la commission de discipline de la LFP. Le risque d'un retrait de point(s) suscite la vive inquiétude dans le Forez, en pleine course au maintien.

Les récentes données statistiques d'Opta ont dévoilé les contours du pétrin dans lequel s'est embourbé l'AS Saint-Etienne en s'inclinant face à l'AS Monaco (1-3). Désormais à quatre points du Havre, qui occupe la place de barragiste, les Verts ont 93% de chances d'être relégués directement à l'issue de la saison, et seulement 6,52% d'accrocher les barrages. Une situation désastreuse qui pourrait bien être définitivement close avec le prochain rapport de la commission de discipline de la LFP. A cause des incidents survenus lors du derby face à l'Olympique Lyonnais, l'ASSE risque un retrait de points, lequel pourrait sceller le sort des Stéphanois avant même la fin de la saison.

L'ASSE joue gros devant la LFP

L’ASSE en Ligue 2, ça ne fait pas rêver Stassin https://t.co/vOCXlSs8or — Foot01.com (@Foot01_com) May 6, 2025

Quelques minutes avant la mi-temps du derby face à l'OL, le match avait été longuement interrompu par François Letexier. Un arbitre assistant avait reçu une pièce de monnaie sur le crâne, lancée depuis les tribunes stéphanoises. S'il devait être conclu le 23 avril dernier, le dossier a finalement été placé en instruction au regard de la gravité des faits. Ce mercredi 7 mai à partir de 18h, la commission de discipline de la LFP devra toutefois trancher. Le risque d'un retrait d'un ou plusieurs points plane au-dessus de la tête du club forézien, comme le rappelle EVECT.

Les sanctions peuvent être lourdes, encore plus quand l'intégrité physique d'un officiel sur le terrain est atteinte. Avec quatre points de retard sur Le Havre, le chemin est déjà parsemé d'embûches. Avec plus, la route vers la Ligue 2 serait définitivement tracée sans aucun demi-tour possible.