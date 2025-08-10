L'ASSE change ses plans au mercato

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne est repartie avec le point du nul de Laval. Pour les dirigeants stéphanois, l'heure n'est pas à la précipitation, et ils ont décidé finalement de changer de stratégie d'ici à la fin du mercato.

Laval et l'ASSE ont livré un beau combat samedi pour la 1ʳᵉ journée de Ligue 2, et cela a rappelé à Eirik Horneland et ses joueurs que la montée en Ligue 1, objectif assumé des Verts, ne sera pas un long fleuve tranquille. Du côté des dirigeants de l'AS Saint-Etienne, qui auraient évidemment espéré que la saison débute par une victoire, il n'y a aucune raison de paniquer, d'autant que le mercato est encore ouvert pour trois semaines et que des modifications peuvent intervenir. Cependant, dans Le Progrès, Olivier Guichard précise que du côté de la direction stéphanoise, on souhaite désormais prendre un peu de temps avant de recruter encore des joueurs. La saison commençant à peine, l'ASSE veut en savoir sur ce qui peut aider l'équipe à progresser encore.

L'ASSE va prendre le temps avant de finir son mercato

ASSE : Tanenbaum prêt à virer tout le monde en cas d'échec https://t.co/aabiEe9vGs — Foot01.com (@Foot01_com) August 8, 2025

Alors que le championnat de Ligue 2 est désormais lancé, l'AS Saint-Etienne attendra quelques matchs pour éventuellement sortir son chéquier et dans un mercato où les Verts ont été un des principaux animateurs. « Les dirigeants stéphanois, après avoir beaucoup dépensé depuis l’ouverture du mercato, disent vouloir observer leur équipe sur les trois premières journées avant d’ajuster, si besoin, leur effectif en plus des éventuels achats d’opportunité pour l’avenir, à l’image du jeune latéral serbe de 18 ans Strahinja Stojković officialisé vendredi. Le onze qui a débuté ce samedi à Laval n’aura sans doute pas le même visage à Clermont le 13 septembre, première rencontre post-mercato », précise le journaliste qui suit au quotidien l'actualité des Verts. D'autant que d'ici-là, l'ASSE devra également trancher concernant l'avenir stéphanois de Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, deux joueurs qui n'ont pas obtenu un bon de sortie alors qu'ils souhaitent partir.