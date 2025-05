L'ASSE c'est du délire, il craque

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

A moins d’un miracle lors des deux dernières journées, Saint-Etienne va retrouver la Ligue 2 à la fin de la saison. Et les dirigeants sont les principaux responsables de cet échec selon Walid Acherchour.

Malgré le rachat du club par Kilmer Sports, l’AS Saint-Etienne a manqué son grand retour en Ligue 2. Les Verts ont pourtant été actifs l’été dernier lors du mercato en dépensant près de 25 millions d’euros, mais les profils ciblés n’ont pas été les bons. Avec un effectif trop jeune et inexpérimenté pour la Ligue 1, le club forézien n’a jamais été en mesure d’enchainer les bons résultats malgré quelques rares éclaircies comme face à Strasbourg ou Lyon. Résultat, l’équipe d’Eirik Horneland est tout proche de la Ligue 2 avec quatre points de retard sur Le Havre, actuel barragiste, à deux journées de la fin. Sur DAZN, Walid Acherchour a évoqué la situation délicate de Saint-Etienne et pour le consultant, il est clair que la direction stéphanoise est la première responsable de cette grosse désillusion.

« Je ne vais remettre une pièce dans le jukebox mais je trouve que la planification sportive des dirigeants, notamment quand on voit que c’est le petit Djylian N’Guessan, 16 ans, qui doit jouer à sa place (de Stassin) dans un match clé face à Monaco, une équipe qui a joué et qui doit jouer la Ligue des Champions, ça reste insuffisant. Et puis pour moi il y a une grosse erreur du gardien sur le 2ème but monégasque, Larsonneur doit faire beaucoup mieux, il doit être beaucoup plus convaincant et convaincu sur cette situation » a lancé le consultant de DAZN et de Winamax avant de poursuivre.

Un effectif trop limité pour la Ligue 1

« Surtout que je trouvais que Saint-Étienne revenait plutôt bien en 2ème mi-temps et le but de Davitashvili avait mis de l’électricité dans le stade. Mais là ça va devenir très très compliqué pour les Verts, il leur reste 2 matchs et en plus cette semaine il y a la commission de discipline qui peut les pénaliser vis-à-vis de ce qu’il s’est passé contre Lyon donc moi je suis très très pessimiste pour les Verts sur la fin de saison » regrette Walid Acherchour, qui ne voit plus vraiment par quel moyen les Stéphanois pourraient se maintenir en fin de saison et cela malgré un calendrier un peu plus clément avec le déplacement à Reims et la réception de Toulouse en clôture du championnat.