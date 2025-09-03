L'ASSE boucle une vente à 5ME, Bouchouari s'en va

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Profitant que le mercato ne soit pas terminé en Turquie, l'ASSE vient de finaliser le transfert de Benjamin Bouchouari en Turquie.

Deux jours après la fin du marché des transferts dans la plupart des payes européens, l'AS Saint-Etienne a trouvé ce mercredi un accord avec le Trabzonspor et Benjamin Bouchouari s'est immédiatement envolé vers la Turquie. Agé de 23 ans, le milieu de terrain international marocain va s'engager avec le club turc contre 4 millions d'euros plus 1 million d'euros de bonus, précise Santi Aouna. Bouchouari doit passer sa visite médicale dans les prochaines heures avant de signer avec le club de Trabzon.