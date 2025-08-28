L'ASSE abandonne 4.000 supporters aux portes de Geoffroy-Guichard

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Leader de Ligue 2, l'AS Saint-Etienne s'attend à aligner les matchs à guichet fermé à Geoffroy-Guichard. Mais les Verts sont plombés par un souci qui laisse de nombreux fans en dehors du stade.

Comme toujours, l'engouement pour l'ASSE est énorme, et comme en plus l'équipe d'Eirik Horneland joue la montée en Ligue 1 et l'assume, il faut jouer des coudes pour avoir un ticket afin de pénétrer dans le Chaudron. Même si le stade stéphanois fait officiellement 41.965 places après des travaux en 2016, l'enceinte n'accueille que 37.372 spectateurs au maximum et ce sera le cas contre Grenoble ce week-end. Ce sont dont près de 4.200 spectateurs qui ne peuvent pas entrer à Geoffroy-Guichard, malgré les demandes, et il y a forcément de quoi être étonné quand on sait que cela à un gros impact financier pour le club stéphanois. L'explication de cet écart colossal est simple, les autorités n'autorisent pas l'AS Saint-Etienne à ouvrir à la vente les balcons situés au-dessus des deux virages.

Travaux impératifs dans le Chaudron en cas de retour en Ligue 1

Maintenus fermés pour des raisons liées à de possibles mouvements de spectateurs entre les balcons et les kop, ces balcons ne vont pas rouvrir de sitôt, confirme Le Progrès. « Faute de trouver une solution pérenne, efficace et facilement mise en œuvre sur laquelle se penchent – encore - de concert le club et la Métropole propriétaire du stade, il n’y aura pas de réouverture à court terme des balcons (...) Le retour en Ligue 1, objectif affiché de la direction stéphanoise, pourrait servir de levier à un gros lifting », précise le quotidien régional. Du côté de Kilmer Sports, qui n'est pas propriétaire du Stade Geoffroy-Guichard, on espère que les élus locaux vont rapidement comprendre que l'engouement autour des Verts ne s'éteindra jamais et que le Chaudron doit une nouvelle fois faire l'objet de travaux.