L'ASSE a trouvé son héros pour se maintenir

Par Mehdi Lunay

L'AS Saint-Etienne peut de nouveau espérer se sauver après son succès à Reims 2-0. Un bel exploit en l'absence du meilleur buteur stéphanois Lucas Stassin. Mais, Irvin Cardona a su parfaitement suppléer le Belge à Auguste-Delaune.

Une victoire pour éviter la Ligue 2 dès samedi soir. L'AS Saint-Etienne a remporté le match de la dernière chance à Reims 2-0 pour s'offrir la possibilité d'arracher un barrage à l'issue du dernier match de championnat contre Toulouse. Pour triompher des Rémois, l'ASSE a su faire preuve d'efficacité offensive comme défensive. Les Verts n'ont pas encaissé de buts, ce qui n'est pas anecdotique après les 74 déjà encaissés lors des 32 matchs précédents. Surtout, ils ont frappé deux fois en attaque alors que leur meilleur buteur Lucas Stassin n'avait pas fait le déplacement en Champagne.

Le paria Cardona a été ressuscité

Le costume de sauveur a été endossé par un joueur moqué il y a à peine deux semaines, Irvin Cardona. Auteur d'énormes ratés sur la pelouse de Strasbourg, l'attaquant prêté par Augsbourg était décrit comme trop faible pour la Ligue 1. Il a prouvé le contraire samedi soir avec une grosse activité offensive et une forte influence sur le résultat final. Passeur décisif sur le premier but signé Tardieu, il a validé le succès de Saint-Etienne par un but opportuniste. Une superbe performance soulignée par L'Equipe.

L1 : L'ASSE reprend espoir, Nantes en danger https://t.co/MjQZoC8KKv — Foot01.com (@Foot01_com) May 10, 2025

Cardona faisait partie des joueurs les mieux notés de son équipe et du match avec un 7/10. « Si Ekwah a expédié son offrande au-dessus (39e), avant de se voir contré (41e), il a fini par retrouver la réussite qui l'a fui lors des derniers matches à l'extérieur. En servant Tardieu sur l'ouverture du score, tout d'abord (3e). En reprenant d'un exter' du droit le ballon repoussé par Diouf, ensuite (41e) », a précisé le quotidien sportif français. Une réponse pleine d'orgueil de la part de l'ancien brestois et surtout la promesse pour l'ASSE de posséder au moins un joueur capable de dynamiter la défense toulousaine le week-end prochain pour sauver sa place dans l'élite.