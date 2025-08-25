L’ASSE a trouvé le successeur de Bouchouari

Dans : ASSE.

Benjamin Bouchouari étant toujours sur le départ du côté de l’AS Saint-Etienne, les Verts ont coché le nom d’Enzo Bardeli (Dunkerque) pour le remplacer en vue de cette fin de mercato.

Bonne surprise de la saison dernière en Ligue 1 chez les Verts, Benjamin Bouchouari a de grandes chances de quitter le club du Forez avant la fin du mois d'août. Il faut dire que le milieu de terrain marocain est poussé dehors par sa direction depuis le début de l’été. Incapable de trouver un accord pour une prolongation de contrat avec sa direction, celui qui dispose d’un bail jusqu’en 2026 se prépare donc à faire ses valises cette semaine. Pisté par plusieurs clubs européens, Bouchouari est en partance pour le PAOK, qui devrait débourser quelques millions d’euros pour recruter un bon joueur de L1. De l’argent qui sera en partie réinvesti par les dirigeants de l’ASSE, sachant que les Verts ont déjà le nom du remplaçant de Bouchouari. Il s’agit de Enzo Bardeli.

Sainté flaire la bonne affaire avec Enzo Bardeli

En effet, selon La Voix du Nord et Peuple Vert, le milieu de terrain de l’USL Dunkerque se trouve tout en haut de la short-list du club du Forez. Si Bouchouari venait à partir, l’ASSE fera donc une approche concrète auprès du club nordiste afin de recruter son milieu axial de 24 ans. Brillant la saison passée, avec 7 buts et 5 passes décisives, le meneur de jeu des Maritimes est reparti sur de bonnes bases cette saison avec deux actes décisifs en trois matchs. Suivi par le Rapid Vienne, Bardeli a déjà refusé le CSKA Moscou ou Al Shabab durant ce mercato, préférant se concentrer sur un meilleur projet en Europe. Et probablement que le challenge stéphanois pourrait convenir à celui qui a été formé au LOSC, et qui rêve de porter le maillot d’un club comme l’ASSE dans sa quête de remontée en L1.