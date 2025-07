L'ASSE a l'assaut d'un buteur au mercato

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

De retour en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne sait qu'il ne faudra pas se rater en début de saison pour réussir à remonter dans l'élite dans un an. Pour cela, les Verts se penchent activement sur ce qui ressemble une priorité, la signature d'un buteur.

L'ASSE a joué et gagné son premier match de préparation, mais face au club suisse de Carouge, Eirik Horneland a également perdu un joueur pour quelques semaines. En effet, lors de cette rencontre amicale remportée par Saint-Etienne, Djylian N’Guessan s'est blessé et à priori le jeune buteur prodige de 16 ans souffre d'un gros souci musculaire, synonyme d'une reprise à la fin du mois d'août, et même en septembre. De quoi souligner un peu plus le déficit de l'AS Saint-Etienne à ce poste, l'avenir de Lucas Stassin étant toujours aussi flou. C'est pour cela que selon le site spécialisé Le Peuple Vert, les dirigeants stéphanois devraient se mettre rapidement en quête d'un avant-centre supplémentaire afin de ne pas prendre de retard.

L'ASSE a besoin d'un buteur efficace

🔙 Et le joli piqué de Zuriko Davitashvili pour conclure le succès stéphanois ! 📹💚 pic.twitter.com/BjY1cZJN01 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 5, 2025

Pour l'instant, le média ne révèle évidemment aucun nom, car du côté de l'entraîneur norvégien des Verts n'a lui aucun doute sur le fait que Lucas Stassin restera à l'ASSE, ce qui est loin d'être assuré. A l'inverse d'Ivan Cardona, qui sera bien dans l'effectif d'Horneland la saison prochaine, mais n'a pas totalement le profil de buteur décisif. « Horneland, connu pour son exigence et son pragmatisme, a envoyé un signal clair : il veut un attaquant capable de jouer dans son registre, avec volume, impact et capacité de finition. Le mercato doit-il mener l'ASSE à accentuer ses recherches vers un tel profil ? C'est évident », expliquent nos confrères. Aux dirigeants de l'AS Saint-Etienne de dénicher la perle rare, car dans un mercato totalement atone, les buteurs disponibles sont plutôt rares et surtout les prix grimpent rapidement.