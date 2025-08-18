L’ASSE a fait le coup du siècle pour 2 millions

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Recruté pour seulement 2 millions d’euros en provenance du Maccabi Haïfa cet été, Mahmoud Jaber a livré une performance de très haut niveau contre Rodez. De quoi être forcément très optimiste à l’ASSE.

Absent lors de la première journée sur la pelouse de Laval, Mahmoud Jaber était titulaire au poste de milieu défensif lors du match contre Rodez, samedi soir à Geoffroy-Guichard. L’international israélien de 25 ans n’a pas raté ses grands débuts. Buteur, il a surtout dicté le tempo de son équipe et a régné sur le milieu de terrain. Le site Peuple Vert en fait d’ailleurs l’éloge et estime que l’ASSE a réalisé un vrai coup en s’offrant ce milieu de terrain international pour seulement 2 millions d’euros lors du dernier mercato.

L2 : L'ASSE explose Rodez et prend la tête https://t.co/m2toKglszY — Foot01.com (@Foot01_com) August 16, 2025

C’est sans conteste ce genre de recrue qui a manqué aux Verts l’an passé pour réaliser une belle saison en Ligue 1 et espérer un maintien. « Avec 62 passes réussies sur 67 tentées (93 %), 4 duels remportés au sol et 3 tacles, Jaber a livré un match complet face à Rodez. Son abattage au milieu et son sens du placement en font déjà une option très sérieuse pour Eirik Horneland, qui voit en lui un élément capable de solidifier son entrejeu » note le média pro-stéphanois avant de conclure.

Jaber, déjà le patron du milieu à l'ASSE

« Il a déjà su convaincre par son travail de l'ombre lors des matchs amicaux. Face à Rodez, son but a parfaitement récompensé tout ce qu'il a accompli. Maintenant comme pour l'ensemble de ses partenaires il va falloir confirmer sur la continuité. Ce qui est certain, c'est que Jaber a réussi sa grande première. De quoi nourrir beaucoup d’attentes ». C’est ce que l’on s’appelle s’emballer après la première réussie d’une nouvelle recrue. L’ASSE a bien besoin de cette vague d’optimisme après une saison galère en Ligue 1 l’an passé. Après deux journées de Ligue 2, les Verts sont en tout cas en tête du championnat, de quoi remonter le morale de tout un public.