L'ASSE a déniché un crack, Horneland jubile

Désormais en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne prépare son opération remontée express avec Eirik Horneland aux manettes. L'entraîneur norvégien entend proposer du jeu avec des profils techniques. Un jeune talent de 18 ans bouscule la hiérarchie pour le onze de départ.

Malgré la relégation actée en mai dernier, l'AS Saint-Etienne continue de faire confiance à Eirik Horneland. L'entraîneur norvégien avait imposé une philosophie de jeu plus audacieuse à son arrivée. Les Verts étaient plus offensifs, plus collectifs et ils n'hésitaient pas à prendre des risques contre les gros du championnat, y compris le PSG. Un projet qui n'aura pas payé à cause d'une trop grande fragilité défensive. Cependant, dans une Ligue 2 plus abordable, la stratégie stéphanoise sera intéressante lors de la prochaine saison.

Un crack de 18 ans bouleverse l'ASSE

Dans ce contexte, les jeunes talents du club forézien ont une carte à jouer. C'est le cas du milieu de terrain Nadir El Jamali. Agé de 18 ans seulement, le Franco-marocain a été formé à l'ASSE où il vient de signer son premier contrat professionnel. Il a rejoint le groupe professionnel stéphanois pour la préparation estivale et a rapidement séduit Eirik Horneland selon le site Peuple Vert. Entré en jeu face aux Suisses de l'Etoile Carouge et face à Troyes, il a été très influent dans le jeu.

Nadir El Jamali impressionne avec l’ASSE en préparation ! Vision du jeu et disponibilité : le jeune pro se révèle.

L'entraîneur norvégien a apprécié la qualité technique d'El Jamali, son intelligence de jeu et sa maturité tactique alors que le jeune homme a été utilisé comme faux numéro 9 contre l'ESTAC. De quoi promettre plus de temps de jeu au joueur de 18 ans sur les prochains matchs amicaux avant peut-être d'intégrer durablement l'effectif de Saint-Etienne pour la reprise de la Ligue 2 en août.