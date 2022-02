L'ASSE a besoin de supporters intelligents

Dans : ASSE.

Pour un usage de fumigènes, l'ASSE risquait un huis clos face à Strasbourg dimanche. Finalement, la commission de discipline de la LFP fut clémente ce mercredi mais la menace d'une sanction persiste. Pascal Dupraz aimerait tant que ses supporters évitent les problèmes.

Le stade Geoffroy-Guichard n'est pas surnommé pour rien le Chaudron par toute la France du football. L'enceinte de l'AS Saint-Etienne est l'une des plus emblématiques du territoire et ses supporters sont loués pour leur ferveur. Celle-ci dépasse parfois un peu les limites et occasionne des sanctions au club. Mais, dans la situation sportive et financière dans laquelle se trouve les Verts, il serait préférable que les condamnations soient plus rares. D'autant que cette saison, l'ASSE n'a pas été épargné avec déjà plusieurs incidents : dégradation des buts face à Angers, usage trop répété des fumigènes notamment qui lassent les instances. Celles-ci ont failli punir le club stéphanois à un huis-clos pour la réception de Strasbourg ce week-end.

Dupraz appelle ses supporters à l'unité et au bon sens

Les Verts et notamment leur entraîneur Pascal Dupraz le savent, le maintien de l'actuel 18e de Ligue 1 peut être aidé par le soutien de son public qui est un véritable douzième homme dans les bons jours. Alors, voir le stade de l'ASSE entièrement vide pour les prochaines échéances serait préjudiciable pour la mission sauvetage. Pascal Dupraz le sait et veut que ses supporters gardent leur bon esprit avec une petite dose de responsabilité.

« Mon espoir c’est d’être soutenu par nos supporters et que le public soit avec nous, même s'il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas, et aussi qu’il n’y ait pas de sanctions, c’est l’affaire de tous, on a besoin d'eux. C’est de la responsabilité de tous. Même quand ils ne sont pas là (Clermont) on a l’impression qu’ils sont là. Pourvu que nos tribunes soient de plus en plus garnies, cela voudra dire qu’on a fait le job. Je ne sais pas si quelqu'un a la possibilité de diriger un groupe, une association de supporters : pour les avoir rencontré, ce sont des personnes extrêmement sensées et surtout des amoureux de l’ASSE. J'ai rencontré des personnes intelligentes depuis que je suis ici. On aura besoin d’eux. Si les joueurs concentrent l’intérêt des supporters, je suis certain que tout le monde y gagnera. C’est le meilleur public de France ici, encore faut il qu’il soit dans les tribunes », a t-il indiqué en conférence de presse. Si l'avenir du club est en jeu, ces passionnés auront compris le message.