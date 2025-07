L’AS Saint-Etienne casse le mercato avec une vraie révolution

Dans : ASSE.

Par Nathan Hanini

L’AS Saint-Etienne ne cesse jamais son activité sur le mercato estival. Les Verts préparent au mieux le futur exercice 2025/2026. Eirik Horneland instaure sa patte et l’effectif devrait bouger afin de faire de la place aux jeunes.

Relégué la saison passée, l’AS Saint-Etienne souhaite retrouver l’élite du football français rapidement. Les Verts multiplient les mouvements sur le mercato dans les deux sens. Trois recrues ont déjà été officialisées et d’autres sont attendues. Certains éléments ont fait le sens inverse. Avec un dégraissage important notamment sur le plan défensif, le club du Forez veut libérer du temps de jeu pour des jeunes joueurs. Certains ont par ailleurs signé leur premier contrat professionnel au début de l’été. Une façon pour le board stéphanois de préparer l’avenir. L’antichambre de la Ligue 1 va permettre au technicien norvégien d’inclure plus facilement des jeunes éléments dans la rotation pendant la saison.

Les jeunes prennent le pouvoir à Saint-Etienne

ℹ️ L'AS Saint-Étienne confirme avoir trouvé un accord pour le transfert de Pierre Cornud au Maccabi Haïfa FC.



Arrivé dans le Forez l'été dernier, le latéral gauche a disputé 11 rencontres de Ligue 1 McDonald's et retrouvera le club fondé en 1913.



L’ASSE lui souhaite le meilleur… pic.twitter.com/foCObpRAoC — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 1, 2025

Le média Peuple Vert informe ce mercredi que Eirik Horneland veut préparer le terrain pour les jeunes pousses de l’Académie. Toujours selon le média, l’ancien entraîneur du SK Brann a expliqué en fin de saison dernière que l’effectif était trop rempli. Ce qui freine l’émergence de jeunes joueurs du centre de formation. Eirik Horneland souhaite redonner de l’importance à l’académie. Plusieurs joueurs seront donc intégrés dans le groupe professionnel lors de la préparation estivale. Cependant, les Verts espèrent encore des recrues venant d’ailleurs. Kilmer veut renforcer le secteur défensif, aux abois la saison passée. Les dirigeants du club du Forez espèrent encore quatre arrivées sur la ligne de derrière. Il ne reste plus qu’à Eirik Horneland de bonifier tout ça. Saint-Etienne semble favori pour une remontée rapide en Ligue 1, la saison prochaine.