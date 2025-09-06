Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Ancien patron de l'AS Saint-Etienne, Roland Romeyer fait l'objet d'une enquête pour harcèlement et outrages sexistes suite à deux plaintes révélées par le quotidien Le Progrès.

C'est dans les colonnes du même quotidien régional, que celui qui a été pendant longtemps un dirigeant emblématique des Verts avant de vendre l'ASSE à Kilmer Sports, a décidé de faire entendra sa voix suite à ces accusations qui le viseraient directement. Roland Romeyer écarte totalement la possibilité qu'il soit l'auteur de propos sexistes contre des salariées des Verts. Il constate que c'est un an après son départ de l'AS Saint-Etienne que ces plaintes auraient été déposées.

Roland Romeyer répond aux accusations

« J’apprends dans la presse que je suis visé par une enquête pénale ouverte depuis le mois de juin dernier. Deux plaintes auraient ainsi été déposées contre moi. J’ignore tout, à ce jour, de cette enquête et de ces plaintes, dont je n’ai donc découvert l’existence que mercredi soir. Durant une soixantaine d’années d’activité entrepreneuriale et plus de trente-deux années passées à l’association sportive de Saint-Étienne dont vingt en tant que président, je n’ai jamais fait l’objet de la moindre accusation de “harcèlement et outrages sexistes” de la part de mes collaborateurs. Il a donc fallu attendre mon départ de l’ASSE pour me voir subitement reprocher, sur la place publique qui plus est, un comportement prétendument répréhensible. Venant de fêter mes 80 ans, j’espérais une retraite paisible. Je répondrai, lorsque j’y serai invité, au procureur de la République, ce qui me permettra au moins de connaître les accusations dont je suis la cible et leur contenu. J’attends dès lors avec sérénité de pouvoir ainsi, le moment venu, démontrer ma bonne foi et mon innocence », a précisé, dans Le Progrès, Roland Romeyer.