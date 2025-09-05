« ‍J’étais vraiment surpris ‍», il signe à l’ASSE et n’en revient pas

Dans : ASSE.

Par Nathan Hanini

Il fait partie des nombreuses recrues estivales de l’AS Saint-Etienne sur ce mercato. Ebenezer Annan a été surpris par l’ambiance du côté de Geoffroy Guichard dès son arrivée. Le latéral évoque aussi son envie de monter en Ligue 1.

Débarqué pour deux millions d’euros du côté du Forez en provenance de l’Etoile Rouge de Belgrade, Ebenezer Annan a disputé les trois premières journées de Ligue 2 sous la houlette d’Eirik Horneland avant de se blesser à la cheville avant le match face à Grenoble. Le latéral ghanéen profite de la trêve internationale pour se remettre sur pied. Il en a profité également pour évoquer son arrivée au sein de l’ASSE. L’ancien joueur de Bologne a été agréablement surpris par l’ambiance au club.

Ebenezer Annan veut marquer l’histoire

Dans le cadre d’une interview pour le média En Vert et contre tous, Ebenezer Annan a confié sa joie de porter le maillot de l’AS Saint-Etienne. « J’avais entendu le nom oui. J’ai été très surpris. Je n’avais jamais évolué dans un stade plein comme ça. Pourtant, on m’a dit qu’il n’était même pas plein ce jour-là. J’étais vraiment surpris. Quand j’ai foulé la pelouse, je me suis dit ‘wahou’, cet endroit est vraiment différent ! J’étais vraiment content de pouvoir évoluer ici. C’est ce qui m’a donné la confiance de jouer, j’ai vu l’amour que les supporters nous transmettent, on doit le leur rendre, » explique-t-il. Le latéral a également évoqué la volonté de marquer l’histoire du club et d’aider le club à remonter en Ligue 1. « Je veux monter en Ligue 1. Je veux faire partie de ce groupe et qu’on soit la meilleure équipe de Ligue 2. Il faut qu’on marque l’histoire. Je suis allé au musée des Verts, j’ai vu que le club avait déjà une grosse histoire. C’est vraiment incroyable, mais je veux écrire une nouvelle histoire ici ! Si je pars un jour, je veux qu'on se souvienne de moi, comme ce que j’ai vu dans le musée, » poursuit-il. Après une saison difficile en Ligue 1 sur le plan défensif, le board stéphanois a changé la grande partie de son secteur défensif afin de trouver de la solidité en Ligue 2 désormais.