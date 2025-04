Fin du suspense, l'ASSE file en Ligue 2

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

La victoire dans le derby avait redonné espoir à l’ASSE, mais la défaite à Strasbourg (3-1) samedi après-midi complique sérieusement la mission maintien d’Eirik Horneland et des Verts.

Dix-septième de Ligue 1 avec 27 points, l’AS Saint-Etienne avait repris espoir dans la course pour le maintien après sa victoire dans le derby contre l’Olympique Lyonnais lors de la 30e journée. Il faut dire que ce jour-là, les hommes d’Eirik Horneland, même s’ils ont bénéficié d’une décision arbitrale favorable, ont livré une superbe prestation. Il n’en fallait pas davantage pour reprendre espoir chez les supporters stéphanois, alors que les Verts ne sont qu’à un petit point du Havre, actuel barragiste. Mais d’après les dernières projections d’Opta, la défaite de Saint-Etienne sur la pelouse de Strasbourg ce week-end est celle de trop et enterre définitivement les espoirs de maintien des Verts.

L'ASSE a peur pour sa peau, Reims aussi https://t.co/oPUOZPwsZt — Foot01.com (@Foot01_com) April 28, 2025

Avant la 31e journée, Saint-Etienne avait 38% de chances d’être barragiste contre 37% pour Le Havre. Les probabilités ont évolué après la défaite de l’ASSE et le match nul des Normands contre Monaco. A présent, le HAC compte 46% de chances de finir 16e contre seulement 29% pour l’ASSE. Opta précise par ailleurs que dans 60% des scénarios imaginés, les Verts seront 17es, donc directement relgués en Ligue 2. Le maintien reste une possibilité pour les hommes d’Eirik Horneland, mais ceux-ci ne disposent que des 11% de chances de rester parmi l’élite à l’issue de la saison.

Les probabilités envoient l'ASSE en Ligue 2

Autant dire que les projections réalisées par Opta ne sont guère optimistes pour les Stéphanois, qui vont devoir compter sur eux-mêmes et sur personne d’autre pour décrocher un maintien crucial pour l’avenir du club et du projet porté par Kilmer Sport. Niveau calendrier, les Verts recevront Monaco et Toulouse et se déplaceront à Reims d’ici la fin de la saison. De leur côté, les Havrais auront fort à faire avec deux déplacements (Auxerre et Strasbourg) et la réception de Marseille. Dans cette lutte pour le maintien, il ne faudra pas non plus oublier Angers, battu par Lille ce week-end et qui reste à faible distance de l’ASSE pour le moment.