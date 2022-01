Etienne Green vendu 10ME pour sauver l'ASSE ?

Dans : ASSE.

Ayant besoin d'assainir ses comptes d'ici la fin de la saison, l'AS Saint-Etienne pense très fort à une vente d'Etienne Green, son jeune gardien de but poussé sur la touche suite à la signature de Bernardoni.

Avec la venue de Pascal Dupraz sur le banc de l’AS Saint-Etienne à la place de Claude Puel, les dirigeants des Verts ont décidé de donner quelques moyens à leur entraîneur afin de réussir l’opération maintien. Parmi les joueurs déjà arrivés à Geoffroy-Guichard cet hiver, il y a Pascal Bernardoni, le gardien de but prêté par Angers. Et Dupraz a été clair, ce dernier sera bien le numéro 1 à l’ASSE, Etienne Green devenant remplaçant lorsqu’il sera remis à 100% de sa blessure au coude gauche. Pour le jeune porter stéphanois, qui s’était imposé et qui représentait parfaitement l’avenir de l’AS Saint-Etienne, cette nouvelle est plutôt brutale, alors qu’il s’est engagé jusqu’en 2025 avec le club du Forez. Chouchou des supporters, et vrai fan des Verts, Green se voyait bien faire un beau bout de chemin sous le maillot de l’ASSE. Malheureusement pour lui, compte tenu du contexte actuel, son avenir proche pourrait s’inscrire loin du Chaudron.

Car outre une situation sportive critique, Sainté étant dernier de Ligue 1, les comptes des Verts ne sont pas en grande forme. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo se sont engagés face à la Direction Nationale du Contrôle de Gestion à vendre pour 20 millions d’euros d’ici le 30 juin, date de la clôture des comptes pour la saison 2021-2022. Au sein de l’effectif de Pascal Dupraz, aucun joueur ne semble en mesure de combler à lui seul cette somme, mais comme l’explique L’Equipe, l’AS Saint-Etienne est tenté de vendre Etienne Green dès ce mercato d’hiver avant que la valeur de ce dernier, estimée à 10 millions d’euros, baisse brutalement en raison de son statut nouveau de remplaçant. Pour l'instant, les dirigeants stéphanois n'ont pas reçu la moindre offre pour leur gardien de but, lequel n'a lui pas du tout le désir de partir du Forez durant ce mercato d'hiver.