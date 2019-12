EL : Zéro victoire pour l'ASSE, la L1 dit adieu à l'Europa...

Dans : ASSE.

Volkswagen Arena.

Wolfsburg - AS Saint-Etienne : 1 à 0.

But : Otávio (52e) pour Wolfsburg.

Pour son dernier match européen de la saison, l’AS Saint-Etienne a une nouvelle fois chuté sur la pelouse de Wolfsburg (0-1)...

Avec un groupe rajeuni, Claude Puel n’espérait pas faire des miracles en Allemagne. Et cela n’a pas été le cas, puisque les Verts s'inclinaient sur un but de Paulo Otavio (52e). Suite à ce revers, Sainté boucle donc son parcours en Europa League sans la moindre victoire, avec seulement quatre points pris en six matchs, loin derrière La Gantoise, vainqueur d’Oleksandriya (2-1), et de Wolfsburg, les deux qualifiés du Groupe I. Maintenant, l’ASSE doit rapidement retrouver le droit chemin, après trois défaites en quatre matchs, d’ici à la réception du Paris Saint-Germain, dimanche soir dans son Chaudron.