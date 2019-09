EL : L'ASSE rate son retour en Coupe d'Europe...

Dans : ASSE, Europa League, Coupe d'Europe, Foot Europeen.

Ghelamco Arena.

La Gantoise - AS Saint-Etienne : 3-2.

Buts : David (2e, 43e), Perrin csc (64e) pour La Gantoise ; Khazri (38e), Kaminski csc (74e) pour l'AS Saint-Etienne.

Suite à un début de championnat compliqué, l’​AS Saint-Étienne a confirmé sa mauvaise dynamique face au KAA Genk en Europa League (2-3)...

Absents de la Coupe d’Europe depuis 2017, les Verts voulaient bien faire pour leur grand retour sur la scène européenne. Mais c’est tout le contraire qui se passait, vu que David ouvrait très rapidement le score de la tête (1-0 à la 2e). Peu à peu, Sainté oubliait cette douche froide, et Khazri égalisait avec un missile en pleine lucarne depuis l’extérieur de la surface (1-1 à la 38e). Sauf que David replongeait le club du Forez dans le doute en marquant un doublé d’une frappe croisée juste avant la mi-temps (2-1 à la 43e).

Après l’heure de jeu, La Gantoise faisait même le break grâce à un but contre son camp de Perrin, qui détournait une remise de Lustig dans ses filets (3-1 à la 64e). Quelques instants plus tard, Saint-Etienne réagissait en profitant pleinement d’une énorme bourde de Kaminski, qui envoyait son contrôle de balle dans son but (3-2 à la 74e). En fin de match, l’ASSE poussait avec Bouanga (78e, 89e) et Beric (93e), mais sans réussite... À cause de ce revers d’entrée (2-3), Sainté se positionne à la troisième place du Groupe I, à trois unités de Wolfsburg, facile vainqueur d’Oleksandriya (3-1).