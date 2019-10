EL : Gabriel Silva tire à pile ou face, l'ASSE n'avance pas

Dans : ASSE, Europa League, Coupe d'Europe, Foot Europeen.

Stade Geoffroy-Guichard.

AS Saint-Etienne - FC Oleksandriya : 1-1.

Buts : Gabriel Silva (7e) pour l'ASSE ; Gabriel Silva csc (14e) pour Oleksandriya.

À l’occasion de la troisième journée de la phase de groupes de l’Europa League, l’AS Saint-Etienne n’a pas réussi à se défaire du FC Oleksandriya (1-1).

Pour leur premier match européen sous les ordres de Claude Puel, les Verts n’avaient déjà plus le droit à l’erreur après une défaite et un nul lors des deux premières rencontres. Sainté prenait en tout cas ce match par le bon bout, puisque Gabriel Silva ouvrait la marque d’une frappe croisée après une remise d’Hamouma (1-0 à la 7e). Sauf que pour son premier match de la saison, le défenseur brésilien vivait un véritable ascenseur émotionnel… en marquant ensuite contre son camp à la réception d’un centre de Tretiakov (1-1 à la 14e). Suite à ce but gag, l’ASSE subissait quelques assauts ukrainiens (34e, 68e), mais c’est Hamouma (90e) puis Boudebouz (90e+3) qui loupaient les balles de match...

Avec ce nouveau partage des points (1-1), l’ASSE descend à la dernière place du Groupe I. Avec deux unités, le club du Forez se retrouve à trois longueurs des deux leaders, La Gantoise et Wolfsbourg, auteurs d'un nul dans le même temps (2-2). Pour se qualifier en phase finale, Saint-Etienne devra donc faire un sans-faute sur les matchs retours.