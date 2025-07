Dilemme à l’ASSE, Ekwah les rend Verts de rage

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Mécontent de son transfert définitif à l’AS Saint-Etienne, Pierre Ekwah n’a toujours pas repris l’entraînement avec les Verts. La saison de Ligue 2 reprend la semaine prochaine et le milieu de terrain ne donne aucune nouvelle. Une situation complexe pour le club stéphanois qui peut gérer les choses de différentes manières.

Toujours pas de Pierre Ekwah à l’Etrat. Alors que ses coéquipiers ont repris l’entraînement depuis plus d’un mois, le milieu de terrain boude l’AS Saint-Etienne. Le Français prêté par Sunderland la saison dernière n’a pas apprécié son transfert définitif chez les Verts. D’après son entourage, le club dirigé par Ivan Gazidis ne lui avait pas communiqué son intention de lever l’option d’achat à 6 millions d’euros.

Les solutions de l'ASSE

Pierre Ekwah s’attendait à repartir en Angleterre et le voilà maintenant lié à l’AS Saint-Etienne jusqu’en 2028, plus une année supplémentaire en option, alors qu’il ne compte pas évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Le milieu de 23 ans ne s’est donc pas présenté et s’est entendu avec la direction qui lui laisse le temps de s’en remettre. A priori, les dirigeants n’avaient sûrement pas prévu que la période d’adaptation dure si longtemps. Alors comment le club doit-il réagir ? Selon le quotidien régional Le Progrès, l’AS Saint-Etienne pourrait le sanctionner avec une rétrogradation en équipe réserve.

C’est l’une des possibilités des décideurs qui peuvent tout simplement attendre le retour de Pierre Ekwah. Officiellement engagé, le milieu défensif devra bien finir par revenir. Le club est en position de force et n’aura pas à compenser la nette diminution de son salaire. En revanche, les dirigeants peuvent très bien ouvrir la porte à son départ puisque Braga, le Betis Séville, Ipswich et l'Espanyol Barcelone suivraient sa situation. Quoi qu’il en soit, les Verts devront vite trancher pour recruter si besoin le remplaçant de Pierre Ekwah.