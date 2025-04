Des points de pénalité ‍? L'ASSE n'y pense pas une seconde

Dans : ASSE.

Par Alexis Rose

Suite au derby remporté face à l’OL le week-end dernier (2-1), l’AS Saint-Etienne risque d’être lourdement sanctionnée par la LFP à cause des incidents qui ont touché Geoffroy-Guichard. Pas de quoi faire peur aux Verts.

Plongé au fond du classement, Sainté se voyait déjà de retour en Ligue 2 il y a quelques jours. Mais grâce à un sursaut d'orgueil des joueurs stéphanois dans le derby face à Lyon, avec un doublé de Stassin, l’ASSE est maintenant pleinement de retour dans la lutte pour le maintien. Toujours avant-dernier, le club du Forez est revenu à égalité du Havre, barragiste, et a recollé à trois longueurs du premier non-relégable, Angers. Autant dire qu’à quatre journées de la fin, et malgré des matchs compliqués à jouer contre Strasbourg ou Monaco, Sainté peut encore y croire. Même si une mauvaise nouvelle pourrait quand même tomber le 7 mai prochain en provenance de la commission de discipline de la Ligue. Mis en instruction, le dossier du derby de dimanche dernier sera effectivement jugé à ce moment-là. Et suite à l’interruption du match pour un jet de projectile sur un arbitre assistant, l’ASSE risque un retrait de points et des matchs à huis clos. Ce qui pourrait coûter très cher dans le sprint final. Mais ces probables mauvaises nouvelles à venir ne font pas douter le groupe stéphanois, à l’image de Léo Pétrot.

« On fait un petit peu abstraction de tout ça »

💬 Bonifier les trois points du Derby... cette fois à l'extérieur !



C'est le discours porté par Léo Pétrot avant #RCSAASSE (ce samedi, 17h) 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 24, 2025

« D’éventuelles sanctions ? Nous, les joueurs, on n'a pas trop de visibilité. On a envie de se concentrer sur ce qu'on peut maîtriser, c'est-à-dire le terrain et être performant et tout donner pour arriver à prendre des points. On fait un petit peu abstraction de tout ça. On sait qu’il y aura des décisions qui seront prises, mais on reste vraiment focus sur le terrain et on a envie de continuer et d'enchaîner sur cette bonne performance. Du derby, on a vraiment envie de garder le positif, c'est-à-dire l'état d'esprit et le bon match qu'on a fait. Le fait d'avoir fait un match où on a tout donné, où on a vraiment montré des valeurs stéphanoises. On a envie de garder ça le plus longtemps possible. On s'est vraiment concentré là-dessus. On a fait abstraction du reste », a lancé, en conférence de presse, le défenseur des Verts, qui veut prendre des points avant de possiblement en perdre pour continuer à croire au maintien sur les deux derniers matchs plus abordables contre Reims et Toulouse.