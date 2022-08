Des attitudes indignes à l'ASSE, ça gronde déjà

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

Un premier match, une première défaite, et des comportements qui interpellent au sein d'une équipe de Saint-Etienne encore traumatisée.

Dernier de Ligue 2 après la première journée en raison de la défaite à Dijon (2-1) et des points de pénalité infligés après les incidents de la fin de saison dernière, Saint-Etienne sait que le chemin de la remontée sera compliqué. Malgré le changement d’entraineur, le visage affiché à Dijon a toutefois de quoi inquiéter les suiveurs des Verts. Une formation perdue tactiquement, apathique, et dont certains joueurs étaient plus désireux d’en venir aux mains que d’aller chercher des points. Un mélange explosif qui n’a plus du tout plu à Denis Balbir, sympathisant bien connu de l’ASSE et qui a décidé de se lâcher dans sa chronique sur But.

Mahdi Camara aurait refusé le brassard

« A Saint-Etienne, on est vraiment tombé de haut et on sent que le traumatisme de la descente n'est pas digéré. On dit toujours qu'il reste du temps mais, avec ses trois points en moins au coup d'envoi de la saison, l'ASSE doit d'ores et déjà prendre conscience de l'urgence. Je compte sur Laurent Batlles et son staff pour remobiliser les joueurs vers un objectif commun. A Dijon, je n'ai pas vu des joueurs qui jouaient les uns pour les autres. C'est vrai qu'on est encore en plein Mercato et que certains sont sur le départ. Cela ne doit pas être une excuse pour autant. Sur le dernier match, j'ai cru comprendre que Mahdi Camara avait refusé le brassard. On a aussi vu un Denis Bouanga très nerveux se faire exclure en fin de match... Je ne suis pas dans la tête des joueurs. Je ne me vois pas interpréter les choses en disant qu'untel n'a pas joué le jeu, qu'un autre n'est pas impliqué... Ce dont je suis sûr, c'est que l'ASSE a besoin de 11 joueurs concernés sur le terrain. Si certains n'ont pas la tête au club et prêchent pour leur intérêt personnel, qu'ils restent de côté », a prévenu le journaliste, pour qui l’ambiance est vraiment pesante dans le Forez, avec des attitudes de certains joueurs qui ne conviennent pas à un club et une équipe qui doivent repartir de zéro, travailler dans la sérénité. Ce sera pour le moment sans l’appui de leurs supporters, qui sont privés de Geoffroy-Guichard lors des premières journées.