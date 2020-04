Carnet noir : Décès de Robert Herbin, légende de l’ASSE

Dans : ASSE.

Grandement malade lors de son arrivée à l’hôpital vendredi soir, Robert Herbin est décédé ce lundi soir. C’est Jacques Vendroux, grand suiveur de Saint-Etienne comme journaliste et proche de la famille, qui en a fait l’annonce. « Robert Herbin est parti ce soir à l'hôpital nord de Saint Etienne. Son frere et ses Soeurs ont souhaité que je vous l'annonce officiellement. Nous pensons a sa famille, ses amis et ses proches, au peuple vert. Le monde du football est en deuil », a expliqué l'ancien journaliste de France Inter, à propos de l’entraineur légendaire de l’AS Saint-Etienne. Robert Herbin, dit Le Sphinx, avait dirigé les Verts de 1972 à 1983 puis de 1987 à 1990, récoltant notamment 5 titres de champions de France comme joueur, 1 comme entraineur-joueur, et 3 comme entraineur, avec en point d'orgue la finale de Coupe des Champions perdue d'un souffle face au Bayern Munich en 1976, et l'épisode des fameux poteaux carrés.