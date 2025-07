C'est officiel, l'ASSE fait un mercato de Ligue 1

Dans : ASSE.

Par Nathan Hanini

Après une saison difficile l’an passé en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne retrouve l’antichambre du football français cette saison. Une descente qui multiplie les ambitions du club du Forez sur le mercato estival. L’ASSE fait partie des clubs les plus dépensiers en France.

La descente en Ligue 2 ne stoppe pas les ambitions de Kilmer Sport Ventures. Les propriétaires de l’AS Saint-Etienne ont réellement pris les pleins pouvoirs cet été du côté du Forez. Les Verts ont pour ambition de remonter en Ligue 1 rapidement. Pour cela, les moyens ont été déployés sur le mercato estival. Plus de 17 millions d'euros ont déjà été investis par le board stéphanois. Une somme qui place l’ASSE comme le cinquième club le plus dépensier en France sur ce marché estival. Le dix fois champion de France se classe devant des formations comme Nice, Lille ou encore Rennes.

L’ASSE poursuit les investissements

🚨 Bouchouari Trabzonspor’a çok yakın!

🇲🇦 Faslı orta saha için Saint Etienne ile 3.5 milyon euro’ya anlaşma sağlandı.

🥉 2024 Paris Olimpiyatları’nda bronz madalya kazandı.

📊 Son 2 sezonda 96 maçta forma giydi.#Trabzonspor #Bouchouari #Transfer #TS #SaintEtienne pic.twitter.com/RmYeeEccRU — Sonnokta Gazetesi (@SonnoktaTrabzon) July 25, 2025

Pour rappel, l’ASSE a déjà levé les options d’achats d’Irvin Cardona (2,5 millions d’euros) et de Maxime Bernauer (1,2 million d’euros). Mais les Verts ont également recruté Mahmoud Jaber pour deux millions d’euros en provenance du Maccabi Haïfa. Le plus gros achat de cet été pour l’ASSE reste la venue de l’international espoir portugais Chico Lamba pour six millions d’euros en provenance d’Arouca. De plus, la formation d’Eirik Horneland n’en a pas fini avec les dépenses. L’option d’achat de six millions d’euros de Pierre Ekwah a été levée, mais le joueur ne veut pas rester dans le Forez. D’autres recrues sont attendues. Le journal l’Equipe a dévoilé que Saint-Etienne a pisté un latéral écossais. Il s’agit de Max Johnson, 21 ans, joueur du Sturm Graz. Le joueur de l’AJ Auxerre Paul Joly est également ciblé. L’AS Saint-Etienne ne compte pas s’arrêter là concernant les arrivées. Le club reste serein financièrement après que Kilmer ait remis au pot cette année.