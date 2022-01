Belaïli recale l'ASSE et dit pourquoi

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Actif en début de mercato avec les signatures de Sako, Thioub ou encore Bernardoni, Saint-Etienne peine à boucler de nouvelles arrivées.

Pascal Dupraz attend d’autres renforts, notamment dans le secteur offensif. Jean-Philippe Mateta est espéré mais pour l’heure, le prêt de l’attaquant de Crystal Palace n’est toujours pas finalisé. Au poste de milieu offensif, les Verts ont par ailleurs tenté de recruter Youcef Belaïli, libre depuis la rupture de son contrat avec le Qatar SC. Mais dans une interview accordée au site algérien Compétition, le père et agent de Belaïli a indiqué qu’il avait refusé une offre de Saint-Etienne. Le clan Belaïli se justifie en expliquant que l’ASSE n’était pas en mesure d’offrir un contrat de plus de six mois à l’international algérien en raison de l’incertitude entourant le maintien du club en Ligue 1.

Krasso sacrifié pour relancer le mercato ?

« Effectivement, Saint-Étienne est intéressé par ses services. C’est un club mythique en France, bien qu’il soit sur le déclin ces dernières années. On a repoussé l’offre d’emblée, car Saint-Étienne souhaite l’engager pour un contrat de 6 mois seulement avec un objectif, celui de sauver le club de la relégation en L2. Une fois cet objectif atteint, on prolongera son contrat ; soit des conditions qui ne nous arrangent pas » a lancé le père et agent de Youcef Belaïli au média algérien. Le mercato stéphanois pourrait néanmoins s’emballer dans les prochains jours, notamment si l’ASSE parvient à boucler quelques départs afin de se donner un peu plus d’air financièrement. A ce niveau, le départ de Jean-Philippe Krasso est dans les tuyaux. Selon les informations du Progrès, l’attaquant stéphanois pourrait rebondir à Ajaccio, qui s’est positionné pour l’accueillir au plus vite. Valenciennes, où évolue Mathieu Debuchy cette saison, est également sur les rangs. Dans le sens des départs, Ignacio Ramirez est également proche de la sortie.