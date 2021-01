ASSE : Zéro offre pour Hamouma, les Verts jouent avec le feu

Dans : ASSE.

Romain Hamouma sera en fin de contrat en juin prochain du côté de l'AS Saint-Étienne et pour l'instant l'ASSE n'a pas transmis d'offre de prolongation à l'ancien Caennais.

Huit ans et demi après avoir rejoint l’AS Saint-Étienne en provenance du SM Caen, Romain Hamouma entame les six derniers mois de son contrat dans le Forez. Agé de 33 ans, l’attaquant se sent prêt à prolonger l’aventure avec les Verts, au point même que comme le rappelle Le Progrès, en 2017, lors de sa dernière extension de contrat, un projet de reconversion dans le staff de l’ASSE avait été prévu. Mais tout cela semble désormais à conjuguer au passé car le quotidien régional annonce ce mercredi qu’à ce jour Romain Hamouma n’a strictement rien reçu de ses dirigeants pour éventuellement prolonger. Et les négociations sont donc totalement inexistantes entre le clan Hamouma et l’AS Saint-Étienne alors que le meilleur buteur actuel de l’équipe de Claude Puel (4 buts) est lui convaincu de pouvoir rendre encore de grands services aux Verts.

La décision de prolonger, ou pas, Romain Hamouma est dans les mains de Claude Puel, lequel est l’unique décideur dans ce genre d’opération. Mais le manager de l’ASSE doit aussi composer avec la situation économique actuelle, les salaires accordés en 2017 n’étant peut-être plus possibles en 2021. Reste aussi un autre détail qui a peut-être son importance, c’est que l’attaquant stéphanois est désormais conseillé par David Wantier au sein d’une structure montée par l’ancien directeur de la cellule recrutement des Verts, licencié en février 2020. Pas de quoi faciliter les négociations avec les actuels dirigeants de l’AS Saint-Étienne. Quoi qu'il en soit, Romain Hamouma est désormais libre de signer où il le souhaite pour la saison prochaine.