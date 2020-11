ASSE : Yvan Neyou signe à Saint-Etienne jusqu'en 2024

Dans : ASSE.

Dans un communiqué, l'AS Saint-Etienne annonce que Yvan Neyou est désormais lié avec les Verts jusqu'en 2024.

« L’AS Saint-Étienne a levé l’option d’achat d’Yvan Neyou comme le prévoyait l'accord de prêt conclu avec le SC Braga, le précédent club du joueur. Arrivé dans le Forez le 9 juillet dernier, le milieu de terrain camerounais de 23 ans est désormais Stéphanois jusqu’en 2024. Le recrutement et la progression d'Yvan Neyou illustrent l'un des axes de développement du nouveau projet sportif de l'ASSE » indique ce mercredi après-midi l’AS Saint-Etienne. Le milieu des Verts s’est réjoui de prolonger son séjour dans le Forez. « Je suis très fier de m’inscrire dans la durée avec l’AS Saint-Étienne et mes proches, qui ont toujours cru en moi, le sont aussi . La confiance du coach, du staff et des dirigeants m’encourage à donner encore plus pour le club et m’apporte de la sérénité. Je ne m’attendais pas à m’intégrer aussi rapidement quand je suis arrivé ici, l’été dernier, même si le groupe a su me mettre à l’aise. Saint-Étienne m’a offert l’opportunité de relancer ma carrière, je fais tout pour ne pas la gâcher », précise le désormais ancien joueur de Braga.