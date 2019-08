ASSE : Yohan Cabaye arrive, le gros coup des Verts au mercato

Dans : ASSE, Mercato.

Libre depuis qu’il a mis un terme prématuré à son contrat aux Emirats, Yohan Cabaye cherchait un club cet été. Il semble désormais l’avoir trouvé. De nombreux médias français annoncent ce dimanche soir l’arrivée du milieu de terrain à Saint-Etienne. L’international français passé notamment par Lille et le PSG aurait accepté de gros sacrifices financiers afin de compléter l’équipe stéphanoise. Le milieu de terrain de 33 ans est attendu ce lundi dans le Forez, pour finaliser les discussions, et éventuellement passer sa visite médicale et signer pour l’AS Saint-Etienne, qui se fait décidément une spécialité de relancer les internationaux français, après notamment Mathieu Debuchy ou Yann M’Vila.