ASSE : William Saliba tout proche de signer à Arsenal !

Auteur d’une saison pleine avec l’AS Saint-Etienne en 2018-2019, William Saliba attire les convoitises au mercato. Dans le viseur de Tottenham, de Wolverhampton et d’Arsenal, le défenseur tricolore de 18 ans s’est considérablement rapproché des Gunners au cours des dernières heures. En effet, RMC Sport annonce ce lundi un accord quasiment bouclé entre le club forézien et Arsenal, sur la base d’un transfert estime à 30 ME.

« Prolongé en avril jusqu'en 2023, William Saliba va bien être prêté aux Verts dans la foulée, pour toute la saison prochaine. Les négociations vont encore durer quelques jours, à moins qu’Arsenal ne décide d’accéder à toutes les demandes de l’état-major stéphanois. Le joueur a d’ores et déjà trouvé un accord contractuel avec les Gunners. Pour l’instant, Tottenham n’est pas revenu à la charge » indique le média, qui précise que l’AS Roma s’est également renseignée. Mais c’est bel et bien Arsenal qui a les plus grandes chances de rafler la mise.