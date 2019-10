ASSE : William Saliba à l'Euro 2020, la hype est lancée

Dans : ASSE, Ligue 1.

En totale perdition cette saison, Arsenal risque d’avoir encore du mal à accrocher une place en Ligue des Champions.

Malgré les faillites de Manchester United et Tottenham, les Gunners continuent d’enchainer les prestations bien ternes, à l’image de leur défaite de lundi face à Sheffield United. Les supporters des Gunners passionnés peuvent d’autant plus rager que leur recrue vedette en défense, William Saliba, brille de mille feux avec Saint-Etienne, où il a été prêté dans la foulée de son transfert.

Impressionnant face à Bordeaux, où il a tenu la baraque, parfaitement relancé et s’est même permis quelques montées, le puissant arrière est l’un des principales raisons du renouveau stéphanois cette saison. Son retour de blessure a fait le plus grand bien et le voilà au cœur d’une série personnelle de 11 victoires en 13 matchs avec les Verts. De quoi faire saliver les fans d’Arsenal, qui sur les réseaux sociaux, n’en peuvent plus d’attendre un an avant de récupérer un véritable patron en défense. Et de quoi faire jubiler les supporters de Saint-Etienne, qui n’hésitent pas à s’enflammer un peu en demandant la présence de Saliba en équipe de France pour l’Euro 2020 (pourquoi pas…) ou celle plus enflammée dans la liste des candidats pour le Ballon d’Or.