ASSE : Wesley Fofana fait saliver l'OL et Rennes !

Dans : ASSE.

Jugé comme extrêmement prometteur par les scouts des plus grands clubs européens, Wesley Fofana a réalisé un excellent match avec l’ASSE face au PSG en finale de la Coupe de France.

Au lendemain de la victoire du Paris Saint-Germain contre Saint-Etienne, il a notamment été expliqué à travers la presse hexagonale que les Verts réclamaient une somme avoisinant les 30 ME pour l’éventuel transfert du défenseur de 19 ans. Depuis plusieurs mois, Wesley Fofana figure dans les radars de l’AC Milan. Déterminé à recruter le grand espoir de l’ASSE, le club lombard a proposé 18 ME aux Verts, une proposition refusée par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Mais selon les informations relayées par Pianeta Milan, deux clubs français se sont très récemment invités dans le dossier Wesley Fofana.

Saint-Etienne réclame 30 ME

A la recherche d’un défenseur central afin d’épauler Jason Denayer la saison prochaine, l’Olympique Lyonnais serait notamment sur les rangs pour obtenir le renfort de Wesley Fofana, bien que formé chez le rival stéphanois. Par ailleurs, Florian Maurice est également très attentif à la situation du natif de Marseille afin de renforcer la défense du Stade Rennais, qui n’est toujours pas parvenu à boucler le transfert de Mohammed Salisu (Real Valladolid). Par ailleurs, le média transalpin affirme que l’intention de Saint-Etienne est de conserver Wesley Fofana. Effectivement, Claude Puel souhaite articuler son équipe autour du défenseur tricolore et de Denis Bouanga. Mais si une offre à 30 ME venait à arriver sur le bureau des présidents stéphanois, il est clair que le 17e de Ligue 1 en 2019-2020 aurait bien du mal à la refuser. Ce qui pourrait bien provoquer la colère de Claude Puel, qui a déjà validé les départs de Franck Honorat et de Vagner Dias, mais qui tient à conserver absolument ses deux cadres.