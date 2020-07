ASSE : Les millions pleuvent, Fofana et Puel rigolent

Dans : ASSE.

Privée de William Saliba, l’AS Saint-Etienne a souffert en défense face au PSG en Coupe de France.

Des débuts difficiles, l’expulsion de Perrin, les exploits de Moulin, cela a très mal débuté avant de se stabiliser. Grâce à la bonne rentrée de Moukoudi, mais aussi au niveau affiché par Wesley Fofana. Le jeune central est clairement la relève chez les Verts, avec son assurance à seulement 19 ans, sa rapidité et sa lecture du jeu, et bien évidemment ses gestes défensifs précis. Un joueur déjà complet qui attire du beau monde sur le marché des transferts. Une première offre de 14 ME aurait même été reçue par l’AS Saint-Etienne en provenance du Milan AC. Alléchant pour un club qui a du passer en deux fois l’obstacle de la DNCG par exemple dernièrement. Mais comme pour Denis Bouanga, Claude Puel exclut totalement l’idée de vendre Fofana, et Claude Puel en fait une question de principe.

Selon les indiscrétions de Mohamed Toubache, l’entraineur stéphanois s’est montré limpide face à ses dirigeants en ce qui concerne Fofana. Une vente est totalement inenvisageable, quel que soit le montant de l’offre. « Ils peuvent tenter, ils vont s’épuiser », assurerait ainsi Claude Puel, ravi de voir que Fofana était aussi sur la même longueur d’ondes. Imperméable aux sollicitations, le jeune défenseur a l’ambition de faire une grosse saison avec les Verts, et de marcher sur les traces de son jeune ainé qu’est William Saliba, parti rejoindre Arsenal. Contractuellement, l'ASSE a en tout cas très bien joué le coup en profitant du confinement pour blinder son jeune arrière, désormais sous contrat jusqu'en juin 2024.