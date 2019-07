ASSE : Vite des renforts, Printant interpelle ses patrons !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

A désormais moins de deux semaines de la reprise de la Ligue 1, l'AS Saint-Etienne a connu du changement lors de ces derniers jours, puisque Rémy Cabella est parti en Russie, ce que personne n'attendait et surtout pas Ghislain Printant, tandis que Ryad Boudebouz a lui rejoint les Verts. Mais pour l'entraîneur de l'ASSE, il est clairement temps pour Roland Romeyer et Bernard Caïazzo de faire signer des renforts afin que l'AS Saint-Etienne soit bien armée pour une saison qui sera longue. Et en marge du match nul des Verts face à Bournemouth, le coach stéphanois a été précis.

Se confiant au Progrès, Ghislain Printant a fait passer le message. « Mon objectif, je l’ai dit à mes dirigeants, c’est d’être opérationnel dès la première journée de championnat. Je pense qu’ils en sont conscients. Aujourd’hui, je dis qu’il faut rapidement rentrer du monde (...) Jusqu’au 2 septembre, je reste vigilant. Je ne dors que d’un œil. Si on veut performer cette saison, il faut garder un équilibre. Aujourd’hui, avec les absences, on peut s’apercevoir qu’il n’y est pas. Cela permet aux jeunes de s’exprimer mais il faut vite remplir les cases qu’ils manquent pour aborder la première journée de Ligue 1 en ayant quelques automatismes », a prévenu l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, qui pousse ses dirigeants à l'action dans les prochains jours.