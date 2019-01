ASSE : Virer Gasset, Caïazzo n’a toujours pas digéré

Dans : ASSE, Ligue 1.

Installée sur le podium de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne peut aborder le derby contre l’Olympique Lyonnais avec sérénité. Tout va bien chez les Verts, notamment grâce à l’excellent travail de Jean-Louis Gasset.

Avec du recul, Bernard Caïazzo s’aperçoit qu’il a eu raison d’annuler la vente au fonds d’investissement Peak6, qui souhaitait écarter l’entraîneur l’année dernière. « C’était une approche scélérate, la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, car on s’est rendu compte que des choses nous avaient été cachées, s’est souvenu le président du conseil de surveillance interrogé par Le Figaro. Il était hors de question qu’un groupe venu de l’extérieur sacrifie quelqu’un qui a sauvé le club sans regarder la qualité du travail réalisé. »

Caïazzo veut prolonger Gasset

En effet, le coach à l’origine de la métamorphose de l’ASSE mérite plutôt les compliments de Caïazzo, également séduit par son influence au mercato. « Des garçons signent chez nous car ils ont envie de travailler avec lui alors que d’autres clubs leur offrent des rémunérations plus importantes, a souligné le dirigeant. Jean-Louis et Ghislain Printant font la différence par la dimension humaine, ce que les Anglais appellent le "High Touch". Ce sont de bonnes personnes, qui ont du cœur et correspondent aux valeurs de Saint-Etienne. »

C’est pourquoi le club stéphanois aimerait prolonger le technicien de 65 ans, sous contrat jusqu’en juin prochain. « La notion d’âge est secondaire ; ce qui compte, c’est l’envie, la compétence. J’ai dit à Jean-Louis et Ghislain qu’ils pourraient rester le temps qu’ils voudraient. On aimerait que ce soit le plus longtemps possible », a annoncé Caïazzo, qui refuse d’imaginer un autre duo sur le banc de Geoffroy-Guichard.