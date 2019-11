ASSE : Une pépite de 19 ans ciblée au mercato

Dans : ASSE.

Nouvel entraineur de l’AS Saint-Etienne, Claude Puel ne manque pas d’idées pour renforcer son équipe cet hiver.

L’entraineur stéphanois ne le cache pas à travers ses pistes, il aimerait trouver un attaquant de pointe capable de faire oublier les manques liées au niveau de Loïs Diony et Robert Béric, insuffisant selon lui. Si certaines idées risquent d’être trop coûteuses, à l’image de celle menant à Alfredo Morelos des Glasgow Rangers, estimé entre 10 et 12 ME, d’autres devraient être beaucoup plus abordables.

C’est le cas de Saïd Arab, jeune attaquant du Red Star qui est suivi par Claude Puel, affirme Mohamed Toubache-Ter, souvent bien renseigné sur le mercato. Cet attaquant de 19 ans, capable de jouer sur le côté gauche, évolue donc en National avec le club audonien, où il a signé en juillet 2018, après être notamment passé par Clichy, le Racing et le FC Metz. Il est désormais un joueur très utilisé en National, et pourrait donc faire le grand saut si Saint-Etienne concrétisait son intérêt.