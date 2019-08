ASSE : Une folie à 12 ME en Italie, les Verts sont chauds

Dans : ASSE, Mercato, Serie A.

Déjà très active pendant ce marché des transferts, avec pas moins de huit arrivées au compteur, l’AS Saint-Etienne ne compte pas s’arrêter là.

Après un début de saison mitigé, entre sa victoire heureuse à Dijon (2-1) et son nul dans la douleur contre Brest (1-1), le club stéphanois ne serait pas contre l’idée d'accueillir un dernier renfort estival. Bien armés en défense et au milieu, les Verts sont en quête d’un dernier élément offensif. Et celui-ci pourrait bien venir de Serie A. Selon la presse italienne, Sainté s’intéresse effectivement à Grégoire Defrel. Auteur de 12 buts sous le maillot de Roma la saison dernière, l’attaquant français serait sur le départ.

Sous contrat avec la Louve jusqu'en 2022, le joueur de 28 ans est estimé à 12 millions d’euros. Au cours des prochains jours, la formation du Forez pourrait transmettre une première offre. Mais pour s’attacher les services d’un joueur qui a effectué toute sa carrière en Italie, Saint-Etienne devra venir à bout de la concurrence, menée par l’Atalanta et Cagliari, tout en se montrant convaincant avec le joueur et son club.