ASSE : Une arnaque à 1ME avec des stadiers de Geoffroy-Guichard

Dans : ASSE, Ligue 1.

Le tribunal correctionnel de Saint-Etienne jugeait mardi un dossier assez étonnant, puisqu'il concernait les stadiers en charge d'assurer la sécurité autour et dans le stade de Geoffroy-Guichard entre septembre 2013 et mai 2015. Car après un contrôle, il s'est avéré que 263 de ces stadiers travaillaient sans être déclarés, ce qui évidemment a causé un gros manque à gagner dans les caisses des organismes sociaux, l'URSSFA estimant cette arnaque à 1ME. A la barre, le patron de la société a affirmé qu'il n'était qu'un second couteau et que c'est une société largement plus grosse que lui qui lui avait demandé de fonctionner comme cela, quelques éléments pouvant effectivement le laisser croire.

Au final, le tribunal a condamné cet employeur véreux, qui a depuis vendu sa société, à un an de prison avec sursis, 10 ans d'interdiction de gérer une entreprise et 7.200 euros de dommages et intérêts. De son côté, l'URSSAF a abandonné l'idée de pouvoir récupérer le million d'euros ainsi disparu.