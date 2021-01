ASSE : Un prêt pépère en bas de tableau, Saliba dit non merci

Dans : ASSE.

Longtemps annoncé proche d’un retour en prêt à l’AS Saint-Etienne, William Saliba a finalement refusé de revenir au sein de son club formateur. Le défenseur central d’Arsenal a privilégié l’OGC Nice, un défi plus ambitieux à ses yeux.

L’AS Saint-Etienne et son entraîneur Claude Puel doivent l’avoir mauvaise. Et pour cause, William Saliba (19 ans) a finalement choisi l’OGC Nice. Une décision plutôt étonnante sachant que le défenseur central d’Arsenal, totalement absent des plans du manager Mikel Arteta, a longtemps espéré revenir en prêt chez les Verts. Seul un problème administratif avait empêché son retour en fin de mercato estival. Et l’on continuait à l’annoncer à l’ASSE pour cet hiver. Alors pourquoi le Gunner a-t-il recalé son club formateur ? Interrogé sur son choix en conférence de presse, la natif de Bondy a expliqué qu’un prêt à Saint-Etienne ne représentait pas un défi suffisamment excitant pour lui.

« Nice était mon choix favori. Parce que c'est un bon club, que j'aime, qui joue toujours le haut de tableau, qui se qualifie pour les compétitions européennes. C'est un club qui a de l'ambition, qui a un bon style de jeu, a encensé le Français. Saint-Etienne c'est chez moi, c'est une zone de confort. Je voulais sortir de cette zone de confort. En venant à Nice, un club où je n'ai jamais joué. C'est sûr que c'était un meilleur choix. » Il est vrai qu’au Gym, Saliba devra faire ses preuves afin de gagner sa place de titulaire au sein d’une défense en grande difficulté.