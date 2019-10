ASSE : Un nul dans le Chaudron, Puel applaudit son équipe

Dans : ASSE, Ligue 1.

Claude Puel, entraîneur de l’ASSE, après le nul contre Amiens (2-2) : « On a assisté à un bon match de football. Les deux équipes ont joué avec beaucoup de verticalité, beaucoup d’allant même si on aurait peut-être dû mieux maîtriser et ouvrir la marque sur nos temps forts en première période. Les joueurs ont donné leur maximum. C’est sûrement notre meilleur match en terme de contenu. Il reste encore beaucoup de progrès à faire. On a fait un match énorme au niveau de l’intensité. On commence à mieux ressortir le ballon. Je n’ai peut-être pas mis les joueurs dans les meilleures conditions en voulant conserver la possession du ballon au détriment d'un certain équilibre, mais ils ont fait preuve de beaucoup de caractère. On a commis moins d’erreurs sur cette rencontre qu'à Bordeaux. On sait qu’on va devoir batailler à chaque match dans des compétitions qui sont très exigeantes. Malgré le turnover, il faut essayer de garder une homogénéité match après match. Les jeunes joueurs apprennent bien, mais ils évoluent à un niveau élevé de compétition et avec des matchs qui se jouent tous les trois jours. Il faut accepter que, dans cette situation d'apprentissage, on commette quelques erreurs même si on va s’attacher à les réduire le plus possible. On ne peut pas tout avoir, mais c'était un match constructif à ce niveau-là ».