ASSE ‍: Un nouveau renfort en défense, c’est signé

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

L’ASSE espère boucler les signatures de deux latéraux d’ici la première journée de Ligue 2 contre Laval samedi. Cela semble en bonne voie en ce qui concerne le couloir droit avec la signature imminente de Joao Ferreira.

Eirik Horneland disposera-t-il de sa défense type de la saison prochaine dès samedi pour la première journée de Ligue 2 contre Laval ? L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne a déjà enregistré les renforts des défenseurs centraux Chico Lamba et Maxime Bernauer, mais le Norvégien attend maintenant avec impatience l’arrivée de deux latéraux. Pour le couloir gauche, la piste Ebenezer Annan de l’Etoile Rouge de Belgrade est toujours aussi chaude. Un transfert à hauteur de 2,5 millions d’euros est évoqué, mais l’officialisation tarde à intervenir. Eirik Horneland croise les doigts pour que l’international ghanéen débarque dans le Forez au plus tôt.

C'est signé pour Joao Ferreira ?

(🟢🟢)



🚨Selon nos informations, Joao Ferreira 🇵🇹 a signé son contrat avec l’ASSE ✍🏼



➡️Le Portugais quitte donc officiellement Watford 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🛩️



➡️Contrat jusqu’en 2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣



🛎️DING DONG#ASSE #Mercato #Ligue2 pic.twitter.com/UHEyMevnao — Transfert Radar (@TransfertRadar) August 4, 2025

Le coach des Verts sera néanmoins rassuré de voir que les choses s’accélèrent puisque son futur latéral droit aurait lui déjà signé jusqu’en 2029 en faveur de l’ASSE. A en croire les informations du compte insider Transfert Radar, tout est en effet bouclé pour Joao Ferreira. L’ancien joueur de Wolverhampton se serait d’ores et déjà engagé en faveur de l’AS Saint-Etienne et l’officialisation du transfert est imminente. Ces derniers jours, un transfert à hauteur de 3 millions d’euros était évoqué pour la venue du défenseur portugais dans le Forez. Avec ce transfert en plus de celui à venir d’Ebenezer Annan pour 2,5 millions d’euros, le total des dépenses stéphanoises au mercato estival s’élèverait alors à près de 18 millions d’euros. Un record absolu pour un club de Ligue 2 cet été, qui ferait plus que jamais du pensionnaire de Geoffroy-Guichard le favori absolu du championnat en 2025-2026.