ASSE : Un message d’au revoir signé Romeyer, Printant se fait cartonner !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Comme pressenti, l’AS Saint-Etienne a annoncé la suspension de l’entraîneur Ghislain Printant ce vendredi.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le club stéphanois est ravi de s’en débarrasser ! Pour s’en convaincre, il n’y a qu’à lire le communiqué publié, dans lequel la direction ne prend même pas la peine de saluer le technicien. Mais ce n’est pas tout. Lors de la présentation du nouveau coach et manager Claude Puel, Roland Romeyer n’a pas été tendre avec Printant, que le président du directoire regrette d’avoir nommé.

« Nous avons fait une erreur de casting, a lâché le dirigeant face aux médias. Ghislain, j'ai fait ce que tu m'as demandé et tu es toujours le bienvenu au sein de ce club. Mais dans la vie il y a les entraîneurs numéros 1 et les numéros 2. On avait surclassé Ghislain. (...) On a discuté avec lui. Je l’ai vu le lendemain du match de Metz (0-1, le 25 septembre). On a parlé sur ce qu’on devait faire. Il m’a dit : "Il faut que vous preniez quelqu’un". J’ai appelé Bernard pour lui faire part de ça. » Au passage, l’autre président Bernard Caïazzo a révélé que Printant ne voulait plus redevenir l’adjoint de Jean-Louis Gasset.