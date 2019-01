ASSE : Un investisseur américain snobe Sainté, on sait pourquoi !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Cet été, Saint-Etienne était tout proche d’être vendu au fonds d’investissement américain PEAK6.

Finalement, le rachat du club forézien a capoté, sans que l’on sache vraiment pourquoi. Ce qui a considérablement refroidi les propriétaires actuels, lesquels ne semblent plus vraiment enclins à céder l’ASSE à court terme. Reste que ces dernières semaines, le nom d’Eric Besson est régulièrement associé aux Verts. Et pour cause, plusieurs rumeurs faisaient état de l’intérêt d’un investisseur américain pour Saint-Etienne, qui viendrait avec Eric Besson dans ses valises.

Mais, interrogé par le Journal du Dimanche, l’homme d’affaires a confié qu’il était proche de rejoindre Valenciennes. Ce qui va par conséquent faire capoter un éventuel rachat des Verts, dans lequel il aurait été impliqué. « Si ça se fait, je vais stopper une opération d’un investisseur américain intéressé par un club français, mais qui ne viendrait que si je suis impliqué » a confié le dirigeant français, avant que le JDD n’apporte quelques précisions sur le rachat de Valenciennes, dans lequel Eric Besson est impliqué puisqu'il deviendra président du club nordiste. « La finalisation de la transaction, espérée mi-janvier, permettra à III Sport Invest, société établie en Suisse mais regroupant des entrepreneurs du sud de la France, de détenir 68 % des parts du VAFC (contre 6,2 millions d’euros) ». Dommage pour l’ASSE, ou pas…