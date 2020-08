ASSE : Un indésirable file en Turquie, ce n'est pas Khazri

Dans : ASSE.

Durant cette intersaison, l’AS Saint-Etienne a perdu quelques joueurs. Et ce n’est pas fini puisqu’un indésirable va bientôt prendre la direction de la Turquie.

Avant de lancer cette nouvelle saison 2020-2021, Claude Puel avait un objectif : dégraisser son effectif pour faire baisser la masse salariale de l’ASSE. Une mission que les Verts remplissent petit à petit. Au début du mercato, Sainté a empoché quelques millions d’euros avec les ventes de Franck Honorat (5 ME), de Vagner (3 ME) et Makhtar Gueye (1 ME). De plus, le club du Forez n’a pas prolongé les contrats de Loïc Perrin, Yohan Cabaye ou Léo Lacroix. Mais la case des départs ne va pas en rester là, puisque d’autres éléments vont quitter les Verts d’ici au mois d’octobre prochain. Dans les jours qui arrivent, Alexandros Katranis va suivre l’exemple de Lamine Ghezali, parti en prêt au SC Lyon (National).

Puisque selon Envertetcontretous, le latéral gauche va être prêté à Hatayspor. Recruté pour 800 000 euros en 2017, le joueur de 22 ans n’a jamais répondu aux attentes. Prêté à Mouscron en 2018 puis à l’Atromitos Athen en 2019, Katranis va donc poursuivre sa carrière chez le promu de Supër Lig. Le défenseur sous contrat jusqu’en 2022 avec Saint-Etienne est attendu dans les prochaines heures en Turquie pour passer sa visite médicale et signer son nouveau contrat dans le cadre d’un prêt d’un an. Du côté du Stade Geoffroy Guichard, Puel comptera surtout sur Timothée Kolodziejczak pour animer le couloir gauche de sa défense, avec Miguel Trauco et Gabriel Silva en suppléments.