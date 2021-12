ASSE : Un incroyable problème avec Joris Gnagnon

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Étienne a besoin de se renforcer pour entamer la deuxième partie de la saison avec de vraies chances de maintien. Mais le mercato pourrait commencer étrangement.

Sous les ordres de Pascal Dupraz, les joueurs stéphanois vont essayer de sauver ce qui peut l’être, à savoir une place en Ligue 1, mais pour réussir ce challenge, les dirigeants de l’ASSE veulent apporter quelques renforts dans un effectif qui en a bien besoin. Tandis que les Verts avancent leurs pions dans le dossier Zidane Ferhat, ils ont déjà prévu d’annoncer le 1er janvier la signature de Joris Gnagnon, laissé libre par le FC Séville. Âgé de 24 ans, le défenseur formé au Stade Rennais espère ainsi relancer sa carrière du côté de Geoffroy-Guichard, cependant il y a un souci révélé ce lundi par Bernard Lions. En effet, même si Joris Gnagnon est arrivé depuis un mois dans le Forez, il y a encore beaucoup de travail avant qu’il puisse prétendre à une place dans le onze de Pascal Dupraz. Du côté des Verts, on en a pris conscience et visiblement on pense que le joueur mérite qu’on lui fasse confiance….et lui donne du temps.

Gnagnon prêt à jouer avec l'ASSE seulement en mars ?

En effet, le journaliste du quotidien sportif explique que Joris Gnagnon est tout simplement hors de forme et qu’en plus il a eu le covid avec de vrais effets secondaires. « Étant donné qu'il a débarqué en surpoids et souffrant encore de séquelles du Covid-19, ce n'est pas gagné. Recruté pour pallier les départs du Camerounais Moukoudi et du Guinéen Sow à la CAN, Gnagnon pourrait ne pas être opérationnel avant... mars », explique Bernard Lions, qui explique que le défenseur fait le maximum pour afficher un niveau « acceptable ». A priori, cela n'empêchera pas le club de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo d'officialiser la signature du défenseur.