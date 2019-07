ASSE : Un Girondin débarque, Sainté fait une grosse concession

Dans : ASSE, Bordeaux, Mercato.

Après le latéral droit Sergi Palencia, un autre joueur repéré chez les Girondins de Bordeaux devrait atterrir à l’AS Saint-Etienne.

A un an de la fin de son contrat, Zaydou Youssouf (19 ans) devrait rejoindre les Verts dans les prochains jours. Le journal L’Equipe évoque une possible signature d’ici la fin de la semaine. Il faut dire que le club aquitain ne retient pas son milieu de terrain, qui ne souhaite plus prolonger. « Nous voulons des joueurs motivés et nous ne voulons pas leur mettre un pistolet sur la tête et les obliger à jouer pour nous. Nous voulons le laisser partir s’il le souhaite », a confié le directeur sportif Eduardo Macia.

Il n’empêche que Youssouf ne sera pas bradé. Si le quotidien sportif estime ce transfert à 2 M€, la facture pourrait grimper un peu plus haut. En effet, le compte Twitter Girondinfos révèle les conditions imposées par Bordeaux pour boucler l’opération, à savoir un montant supérieur à 2 M€ et un minimum de 40 % sur une éventuelle revente. Une contrainte non négligeable pour l’ASSE, consciente que toute plus-value sera forcément limitée sur le joueur formé au Haillan, qui devrait s'engager pour quatre ans.